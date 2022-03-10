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Путін повністю втратив інтерес до сьогодення, - NYT

Російський журналіст Михайло Зигарь у колонці для The New York Times розповів, як російський президент продовжує жити минулим.

Путін повністю втратив інтерес до сьогодення, - NYT
Фото: EPA/UPG

Путін повністю втратив інтерес до сьогодення та живе минулим. Про це російський журналіст Михайло Зигарь розповів у своїй колонці для The New York Times

Посилаючись на власні джерела у Кремлі, Зигарь пише, що без кількатижневого карантину ніхто не може зустрічатися з Путіним, окрім його близького друга Юрія Ковальчука. Ковальчук – російський олігарх та колишній голова ради директорів банку «Росія» і контролює кілька державних російських медіа. 

"Пан Ковальчук, який є найбільшим акціонером банку «Росія» і контролює декілька державних ЗМІ, був близьким другом і надійним радником пана Путіна з 1990-х років. Але до 2020 року, за моїми джерелами, він зарекомендував себе як де-факто друга людина в Росії, найвпливовіша серед оточення президента, – пише журналіст. – Пан Ковальчук має ступінь доктора фізики, свого часу працював в інституті, який очолював нобелівський лауреат Жорес Алфьоров. Але він не просто людина науки. Він також є ідеологом, дотримуючись світогляду, який поєднує православну християнську містику, антиамериканські теорії змови та гедонізм. Схоже, це теж світогляд пана Путіна. З літа 2020 року Путін і Ковальчук були майже нерозлучними, і вони разом будували плани відновлення величі Росії".

На думку Зигаря, Путін повністю втратив інтерес до сьогодення. 

"Економіка, соціальні проблеми, пандемія коронавірусу – все це його дратує. Натомість вони з паном Ковальчуком одержимі минулим. Французький дипломат сказав мені, що президент Франції Еммануель Макрон був здивований, коли пан Путін прочитав йому тривалу лекцію з історії під час однієї з їхніх переговорів минулого місяця", – пише він. 

Зигарь вважає, що на думку Путіна і Ковальчука, Захід скористався тим, як у 90-х Росія ослабла, щоб наблизити до кордонів країни сили НАТО. Водночас, Путін вважає, що нині Захід слабкий, настав час йому помститися за приниження. А в оточенні президента РФ немає жодної людини, яка сказала б йому інакше.

"Путін, схоже, вірить, що повна ізоляція змусить значну частину найненадійніших елементів залишити Росію: за останні два тижні протестуюча інтелігенція – керівники, актори, художники, журналісти – поспішно втекла з країни; деякі покидали своє майно, щоб вибратися. Боюся, що з точки зору Путіна та Ковальчука це лише зробить Росію сильнішою", – підсумовує журналіст.

Нагадаємо, за оцінками директора ЦРУ Вільяма Бернза, Путін не є божевільним, але його погляди стали більш непохитними. Через його все більшу ізоляцію й відчуження від оточення з ним стало надзвичайно важко мати справи.

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