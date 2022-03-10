У Мінцифри пояснили, як зареєструвати новонароджених під час війни

Послуга "е-Малятко" зараз недоступна, для реєстрації необхідне лише паперове медичне свідоцтво про народження.

В умовах воєнного стану реєстрація новонародженої дитини відбувається за спрощеною процедурою. Знадобиться лише паперове медичне свідоцтво про народження.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

"Життя триває. І народжується нове, попри війну. На сьогодні не відомо точної кількості новонароджених дітей, адже порахувати кількість немовлят в укриттях країни зараз неможливо", - зазначається в повідомленні.

У мінцифри пояснили, що у зв'зку з воєнним станом послуга "е-Малятко" наразі недоступна. Зареєструвати дитину можна в найближчому відділі ДРАЦС, де немає активних бойових дій. Для реєстрації знадобиться лише паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о.

Якщо доступ до реєстру ДРАЦС буде відсутній, держоргани складуть запис у паперовій формі. А щойно доступ відновиться, усі відомості будуть внесені до реєстру протягом 5 робочих днів.

Нагадаємо, станом на ранок 10 березня з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 71 дитина та отримали поранення понад 100 дітей.

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