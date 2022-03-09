В Україні запустили NFT-проєкт для допомоги постраждалим дітям

З дитячих малюнків про війну в Україні створять колаж, який потім токенізують.

В Україні запустили NFT-проєкт «Мамо, я бачу війну», щоб допомоги дітям, які постраждали під час воєнних дій.

З дитячих малюнків про війну в Україні створять колаж, який токенізують і виставлять на міжнародний благодійний NFT-аукціон. Виручені кошти перерахують у фонд гуманітарної допомоги.

Розробники зазначають, що для реалізації проєкту необхідна щонайменше тисяча малюнків від дітей з України та з усього світу. Щоб узяти участь, батькам необхідно сфотографувати малюнок дитини та надіслати на сторінку momiseewar.