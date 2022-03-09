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Зеленський - політикам, які "шукають ниточки" до Росії: "Відповідь буде миттєвою"

За словами президента, є "сигнали, що дехто в Україні вирішив, що може вже не боротися. Разом із усіма. І намагається якось окремо, за щось своє особисте, за якусь власну вигоду".

Зеленський - політикам, які "шукають ниточки" до Росії: "Відповідь буде миттєвою"
Фото: ОПУ

Деякі українські політики "шукають ниточки" до Росії, працюють на розкол суспільства. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в середу.

"Ми отримуємо різні сигнали про те, що деякі політики знову шукають ниточки до Росії. А деякі інші знову працюють на розкол, попри єдність", - сказав він. За його словами, "ми отримуємо вже багато сигналів про те, що дехто в Україні вирішив, що може вже не боротися. Разом з усіма. І намагається якось окремо, за щось своє особисте, за якусь власну вигоду".

"Хочу сказати одне і лише раз: я бачу, що ви робите. Якщо я почую ще один сигнал, відповідь буде швидкою. Як і належить у воєнний час", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 4 березня бійці територіальної оборони столиці затримали народного депутата Нестора Шуфрича. Як повідомив депутат Київської міської ради Олександр Погребиський, це сталося під час спроби народного обранця сфотографувати блокпост. Проросійський депутат заявив, що робив селфі, згодом його відпустили.

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