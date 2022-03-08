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Тимошенко: закрите небо дорівнює перемозі України

Увесь світ - в історичному моменті, зазначила політик. 

Тимошенко: закрите небо дорівнює перемозі України
Фото: пресслужба

Закрите небо над Україною дорівнюватиме перемозі нашої держави та всього світу у війні з терористичним режимом Путіна. На цьому наголосила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час спілкування з членами комітетів у закордонних справах та з питань оборони парламенту Великої Британії.

«Я дуже дякую Вам усім, що знайшли час поспілкуватися зі мною сьогодні. Я хотіла б подякувати Вашому народу та вашому уряду за те, що Велика Британія підтримує нас, допомагає нам вижити та перемогти», – сказала вона.

За словами лідерки «Батьківщини», український народ героїчно бореться з російськими військами, адже у людей, в уряду настрій перемагати.

«Нам безпрецедентно важко, але всі спокійно роблять свою справу задля спільної перемоги», – констатувала Юлія Тимошенко.

Вона також підкреслила, що наразі весь світ перебуває в історичному моменті – або перемогти терористичний режим Путіна, або дати йому жити далі й руйнувати інші країни.

У цьому зв’язку голова партії звернулася з проханням закрити небо над Україною та негайно надати нашій державі військову та гуманітарну допомогу.

«Сьогодні закрити небо над Україною дорівнює нашій перемозі у цій війні. І ми повинні докласти всіх зусиль для цього. Я вірю в перемогу України, я вірю в нашу спільну перемогу. Давайте це зробимо разом!» – закликала Юлія Тимошенко.

У заході також брав участь заступник голови партії «Батьківщина», перший заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Григорій Немиря.

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