Глава Міноборони закликав усіх показати, що вільний світ не боїться одного тирана, який ховається у бункері.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до мешканців всіх країн світу. Глава Міноборони записав відеозвернення англійською мовою.

Український міністр нагадав, що два тижні тому світ змінився. Змінилося все, хоч не всі ще це наразі усвідомлюють. Росія відкрито напала на Україну.

"Вісім років тому в Криму та на Донбасі вони казали – "їх там нема". Зараз Кремль демонстративно веде війну проти мого народу. Це відбувається у центрі Європи. Ракети летять на сотні кілометрів. І вражають мирні міста. Сьогодні – це наші міста. Завтра можуть бути чиї завгодно. Ваші", – сказав Резніков.

Він наголосив, що на РФ не вплинули жодні застереження, спроби діалогу чи стурбованість, жодні міжнародні правила та механізми.

"Кремлю абсолютно начхати на ваші спроби розмовляти. Його не турбує ООН, ПАРЄ чи інша інституція, де ви намагаєтесь зберегти його присутність", – пояснив він.

Глава Міноборони України зауважив, що російські солдати поводяться як терористи і боягузи. За 11 днів російські окупанти зруйнували понад 200 українських шкіл, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків. Вже встановлено, що російські солдати вбили 38 українських дітей та понад 70 поранили. Загалом підтверджено дані про понад 400 вбитих і понад 800 поранених цивільних громадян.

"Ці дані точно неповні. Адже ворог влаштував справжній акт геноциду проти України. Тільки в Маріуполі захоплено в заручники 400 тис. українців. Їх постійно обстрілює авіація, реактивна артилерія, ракети", – зазначив Резніков.

Російські інтервенти обстрілюють гуманітарні коридори, через які намагаються врятуватися цивільні. Вони вбивають тих, кого обіцяли пропустити, хто намагається від поранень чи голоду врятувати заручників терористів.

"Це воєнні злочини. Це страшне горе для України", – наголосив Олексій Резніков.

Він нагадав світові, що російські солдати вбивають мешканців європейської країни.

"Де ваші цінності та ідеали? Де робота міжнародних організацій, на які витрачаються мільярди доларів? Де ООН, Червоний хрест, ОБСЄ? Вони сховалися", – заявив український міністр.

Він звернув увагу світової спільноти на те, що сьогодні близько 10 000 студентів з інших країн, що знаходяться в Україні, є мішенями путінських терористів. Понад 2 000 з них вже взято в заручники російськими солдатами. Багато з Індії, Китаю, Туреччини, країн Перської затоки.

"Молоді люди перебувають у заблокованих російськими військами містах – Чернігові, Сумах, Херсоні, Маріуполі. Росіяни обстрілюють ці міста. Вони фактично ведуть війну з усім світом. Навіть з тими, хто намагається залишитись нейтральним. Не вийде. Зло не діє вибірково", – зауважив Резніков.

За його словами, Україна була і є домом для представників понад 100 націй. "Ми завжди жили у мирі. У нас багато змішаних шлюбів, у яких народилися прекрасні діти. І цих дітей тепер вбивають окупанти", – сказав міністр оборони України.

Окупанти тримають у заручниках журналістів: наразі відомо про громадян Британії у місточку Стоянка-2. Обстріляли групу і поранили ще одного журналіста – громадянина Британії. Журналіст, громадянин Швейцарії був обстріляний і пограбований окупантами на Миколаївщині. "На жаль, ви досі дозволяєте окупантам це робити", – додав він.

"Сьогодні я хочу сказати вам одне – не бійтеся. Не бійтеся! Як не боїмося ми. За 11 днів Україна повністю зруйнувала міф про військову міць Росії. Українські воїни за 11 днів вже знищили понад 11 тисяч російських солдат. Це більше, ніж за дві чеченські війни, які тривали 6 років. Ще кілька днів, і втрати Росії вбитими та пораненими перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані", – розповів Олексій Резніков.

Він додав, що ЗСУ вже знищили 300 танків і тисячу бронемашин, понад 40 літаків та майже 70 гелікоптерів. Росія втратила сотні елітних десантників та бійців спецназу, "які жахають Африку, Близький Схід. Але не Україну". "Ми їх знищуємо, як і всіх інших терористів, які накривають ракетами наші міста. Які розстрілюють дітей", – зазначив Олесій Резніков.

"Не бійтеся! Як не бояться наші молоді хлопці та дівчата, які зупиняють ворога. Як не бояться наші фермери, які захоплюють ворожу бронетехніку. Як не злякався працівник поштової компанії, який збив російський літак з ПЗРК", – сказав він.

"Сьогодні у Європи є шанс перемогти тирана, який залякував усіх навколо десятиліттями. Для цього необхідно, щоб Україна встояла. Росія не зможе перемогти нас у відкритому бою. Вона не зможе нас залякати злочинними обстрілами наших міст. Щоб перемогти, нам потрібна допомога – закрите небо і зброя. Ми захистимо себе і вас. Ми не боїмося росіян. Це вони втікають і сотнями здаються у полон", – наголосив він.

Крім зброї, з кожним днем постає питання загальної стійкості. Україні потрібні ресурси, щоб вдягати армію, годувати людей, щоб швидко відновити зруйноване. Резніков закликав світ посилити тиск на Росію і всіх, хто отримує гроші в Москві, "бо вони притягнуть війну у ваш дім".

"Світ змінився. Ви маєте дуже швидко ухвалювати рішення. Адже триває війна у Європі. Кремль може запалити нові вогнища. Ми все одно будемо битися і переможемо. Весь український народ чинитиме опір. Але ваша допомога збереже життя. В тому числі – життя ваших дітей і рідних. Кожен день війни – це десятки смертей мирних людей. Європейців", – наголосив глава Міноборони України.

Резінков подякував усім, хто вже допомагає, і закликав показати, що вільний світ не боїться одного тирана, який ховається у бункері.