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Ворог розпочав атаку в напрямку гуманітарного коридору з Маріуполя, – штаб ООС

Окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста.

Ворог розпочав атаку в напрямку гуманітарного коридору з Маріуполя, – штаб ООС
Фото: Енергоатом

Російські війська зірвали евакуацію мирних мешканців з Маріуполя Донецької області. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору. 

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Для евакуації мирних мешканців Маріуполя за єдиним маршрутом оборонцями міста було вжито ряд заходів: розчищено дороги від мін, знято інженерні загородження тощо. Проте окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору", – сказано в повідомленні.

Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України, наголошують у штабі ООС і обіцяють, що злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними.

Російські окупанти продовжують гатити по Маріуполю, при цьому в руйнуваннях від ворожого вогню всі райони, повідомляють в окремому загоні спеціального призначення "Азов".

"Не лишилося вулиць без розбитих вікон, без знищених квартир чи навіть будинків. Складно сказати і на рахунок жертв від російської агресії, адже тіла загиблих сусіди ховають просто у дворах житлового сектору", – йдеться в повідомленні.

Місто залишається без освітлення, води і газу. Маріупольці готують їжу біля будинків на вогні.

Фото: Азов Маріуполь

Фото: Азов Маріуполь

Фото: Азов Маріуполь

Також Маріуполь остаточно лишився без зв'язку. Єдина можливість дізнатися про ситуацію в країні – військові.

"Місцевих, звісно, цікавить безпекова складова та чи продовжує українська армія захищати місто. А ще – вступ до тероборони для захисту міста від московитів. Захисники Маріуполя зупиняють намагання ворога прорватися. Важливою є боротьба і небажання місцевого населення бачити на своїх вулицях російське трикольорове ганчір'я, тож боротьба за український Маріуполь триває!" – наголошують в "Азові".

Як повідомляли, 5 березня росіяни обіцяли відкрити гуманітарний коридор для мешканців Маріуполя, але не припинили обстрілів і авіабомбардувань.

6 березня стало відомо, що до Маріуполя, який вже кілька днів перебуває в блокаді через російських окупантів, виїхали автобуси для евакуації мирного населення. Попри це, евакуаційна колона не змогла виїхати з Маріуполя через обстріл росіян.

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