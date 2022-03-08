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Пошук людей під завалами аеропорту Вінниці припинено, – ДСНС

Жертвами ракетного обстрілу РФ стали 10 осіб.

Фото: ДСНС у Вінницькій області

Рятувальники завершили пошук людей під завалами знищеного окупантами аеропорту "Вінниця". Жертвами ракетного обстрілу РФ стали 10 осіб.

Про це повідомляє пресслужба обласного управління ДСНС.

"8 березня завершено роботи щодо пошуку людей під завалами адмінспоруди на території аеропорту «Вінниця». Рятувальники деблокували 16 чоловік, з них 10 загиблих (6 цивільних, 4 військових). Серед жертв ракетного обстрілу ворога є працівники об'єктової невоєнізованої пожежної команди. Вічна пам'ять усім, хто загинув від рук рашистських окупантів!", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 6 березня, Росія випустила по Вінниці 8 ракет

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни обстріляли аеропорт з акваторії Чорного моря стратегічними бомбардувальниками-ракетоносцями Ту-95мс або ж Ту-160. Було випущено вісім ракет, ймовірно Х-101, які мають велику дальність застосування, до 5500 км.

Як відомо, у Вінниці – аеродром спільного використання, який експлуатують і військові, і цивільні. Злітно-посадкова смуга аеродрому уже тривалий час на реконструкції, тому авіаційної техніки на аеродромі не було.

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