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У Сумах стартував перший етап евакуації (оновлено)

Місту надали зелений коридор.

Сумам надали зелений коридор, розпочався перший етап евакуації.

Відео евакуації виклав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Голова Сумської ОДА (ОВА) Дмитро Живицький зазначив, що роботу над організацією виїзду людей облдержадміністрація проводить спільно з народними депутатами Михайлом Ананченко, Тетяною Скрипкою та Сумською міськрадою.

"Об'єднуємо усі сили і максимально організовуємо транспорт, також прохання користуватися, за можливості, власним, допомагати своїм близьким", - сказав він.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що сьогодні з 09:00 до 21:00 має працювати гуманітарний коридор для міста Суми.

Цей факт офіційно погоджено з РФ в офіційному листі до Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Маршрут гуманітарного коридору для евакуації людей один: Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися. 

Водночас за словами Верещук, вже є інформація, що російська сторона запланувала зрив роботи гуманітарних коридорів, готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим шляхом. 

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