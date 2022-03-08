У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку війни загинули 12 рятувальників, 24 отримали травми

Ворог захопив дві пожежно-рятувальні частини, знищив 55 одиниць техніки і 39 будівель ДСНС.

Від початку війни загинули 12 рятувальників, 24 отримали травми
Фото: ДСНС України

Від початку війни Росії проти України згинули 12 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, травмовано 24 рятувальників.

Про це повідомили у ДСНС вранці вівторка, 8 березня.

Унаслідок обстрілів російськими військами підрозділів ДСНС знищено 55 одиниць техніки ДСНС, 2 одиниці – захоплено, 15 – пошкоджено (Волинська, Донецька, Запорізька, Харківська, Херсонська області та м. Київ).

Окрім того, окупантами знищено 39 будівель, пошкоджено – 24 будівлі (Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська області, м. Київ та САЗ м. Ніжин); захоплено дві пожежно-рятувальні частини.

На захопленій території функціонує 121 пожежно-рятувальний підрозділ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також