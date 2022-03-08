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Львівщина, до якої прибули майже 110 тисяч осіб, співпрацюватиме з ООН у питанні вимушених переселенців

Питання, щодо яких триватиме спільна робота з представниками ООН, торкатимуться того, як надати прихисток вимушеним переселенцям.

Львівщина, до якої прибули майже 110 тисяч осіб, співпрацюватиме з ООН у питанні вимушених переселенців

Від початку повномасштабної російської агресії до Львівської області прибули майже 110 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. 

Для кращої координації роботи з переселенцями львівська ОВДА співпрацюватиме з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, додав він.

«З представницею Управління Кароліною Ліндхольм Біллінг ми домовилися розпочати співпрацю з розміщення тимчасово переміщених осіб на базі тих приміщень, які є в області, але потребують додаткового облаштування для комфорту людей», – роз’яснив Козицький. 

Питання, щодо яких триватиме спільна робота з представниками ООН, торкатимуться того, як надати прихисток вимушеним переселенцям.

За словами Козицького, ОВДА має ідею розміщення тимчасових наметів поблизу міжнародних пунктів пропуску, де складна ситуація з напливом людей.

«Думаємо над розміщенням тимчасових наметів у найбільших чотирьох містах області, де маємо на меті створити, подібні до львівського, центри допомоги переселенцям. Це дозволило б зменшити навантаження на Львів», – каже очільник області. 

З партнерами з ООН також було обговорено проєкт побудови модульних споруд для довготривалого проживання людей, яких з дому вигнала війна. Цей проєкт куруватиме Міністерство у справах ветеранів України, повідомив Козицький.

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