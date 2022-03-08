Під час воєнного стану звертатись за перепризначенням соцвиплат не потрібно, – Лазебна

Держава продовжить виплачувати призначені державні соціальні допомоги людям протягом часу дії воєнного стану плюс один місяць після його завершення.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив за пропозицією Міністерства соціальної політики, інформує очільниця відомства Марина Лазебна.

Таке рішення стосується:

допомоги малозабезпеченим сім’ям,

допомоги на дітей одиноким матерям,

допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

допомоги на дітей, хворих на тяжкі хвороби, яким не встановлено інвалідність,

щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме,

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам,

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

“Також якщо отримувачі державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю пропустили строк перегляду, виплата таких видів допомоги не зупиняється на період введення воєнного стану та одного місяця після його скасування”, – зазначено у повідомленні.

Після скасування воєнного стану органи соціального захисту поінформують одержувачів про необхідність протягом одного місяця оновити документи, необхідні для того, щоб продовжувати отримувати допомогу.

Нагадаємо, в областях, де ведуться найактивніші бойові дії, українці зможуть отримати 6500 грн від держави за програмою "єПідтримка". Кошти нараховуватимуть уже відсьогодні.