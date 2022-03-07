Україна запровадила ліцензування експорту зерна, мяса птиці, яєць та олії

Україна розширила перелік товарів, дозвіл на експорт яких видаватиме Міністерство економіки, на п'ять позицій: пшениці, кукурудзи, м'яса птиці, курячих яєць та олії.

Відповідну постанову №207 Кабмін ухвалив на засіданні у суботу 5 березня та опублікував на своєму сайті у неділю, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Постанова розширює перелік ліцензування та квотування експорту та імпорту, що підлягає ліцензуванню у 2022 році.

5 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що уряд ухвалив рішення про обмеження експорту низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виробляються, проте не уточнив конкретних товарних груп.

Нагадаємо, уряд України розпочав роботу над створенням чотирьох фондів, кошти з якиї підуть на відновлення України після військової агресії Російської Федерації. Про це заявиви прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні.