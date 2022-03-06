"Нова пошта" відкрила "гуманітарні куточки" для безкоштовної відправки допомоги військовим та постраждалим

В усіх відділеннях "Нової пошти", які нині працюють, можна безкоштовно відправити допомогу військовим та постраждалим цивільним.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Відправити можна:

продукти тривалого зберігання

медикаменти

засоби особистої гігієни

інші необхідні в умовах воєнного стану речі

Щоб відправити гуманітарний вантаж безкоштовно, клієнти мають принести його до відділень "Нової пошти", які на поточний момент працюють, та відправити його, не вказуючи конкретного адресата.

"Будь-яка людина з України, яка хоче допомогти, може безкоштовно відправити продукти тривалого зберігання, медикаменти, засоби особистої гігієни та інші необхідні в умовах військового стану речі нашим захисникам та людям, які опинилися у складному становищі", – зазначили у пресслужбі компанії.