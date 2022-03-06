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"Нова пошта" відкрила "гуманітарні куточки" для безкоштовної відправки допомоги військовим та постраждалим

Посилки слід надсилати, не вказуючи конкретного адресата.

"Нова пошта" відкрила "гуманітарні куточки" для безкоштовної відправки допомоги військовим та постраждалим
Фото: e-news.su

В усіх відділеннях "Нової пошти", які нині працюють, можна безкоштовно відправити допомогу військовим та постраждалим цивільним.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Відправити можна:

  • продукти тривалого зберігання 
  • медикаменти
  • засоби особистої гігієни 
  • інші необхідні в умовах воєнного стану речі

Щоб відправити гуманітарний вантаж безкоштовно, клієнти мають принести його до відділень "Нової пошти", які на поточний момент працюють, та відправити його, не вказуючи конкретного адресата.

"Будь-яка людина з України, яка хоче допомогти, може безкоштовно відправити продукти тривалого зберігання, медикаменти, засоби особистої гігієни та інші необхідні в умовах військового стану речі нашим захисникам та людям, які опинилися у складному становищі", – зазначили у пресслужбі компанії.

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