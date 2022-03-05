Магістральний провайдер Cogent відключив доступ російським клієнтам

Магістральний провайдер Cogent припинив надавати послуги російським інтернет-компаніям, що може посилити ізоляцію країни від решти онлайн-світу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, дуже скоро це призведе до погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів.

«Ми були стурбовані використанням нашої інфраструктури для кібервійни та поширення неправдивої інформації, – заявив Дейв Шеффер, виконавчий директор Cogent. – Ми дуже віримо в мережевий нейтралітет і відмову від взлому Інтернету, і це було дуже важке рішення для нас».

За його словами, на його рішення вплинув незвичайний обсяг трафіку та потоки в його мережах, що вказує на те, що кібератаки, можливо, були здійснені за допомогою інфраструктури Cogent.

Cogent передає близько 25 відсотків світового інтернет-трафіку. В Росії послугами компанії користувалися «Ростелеком», «Вымпелком», «МегаФон», «Яндекс» і VK.

Нагадаємо, 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну агресію проти України, президент США Джозеф Байден оголосив про те, що США запроваджують санкції проти Росії, зокрема, заборону на експорт високотехнологічної продукції в Росію. Через американські санкції найбільші світові виробники процесорів Intel, AMD та TSMC припинили постачання своєї продукції до Росії.