Держатомрегулювання оцінило стан Запорізької атомної після обстрілів окупантами

Оперативний персонал контролює стан енергоблоків, працюючи під тиском озброєних військових РФ, що захопили ЗАЕС.

Державна інспекція ядерного регулювання оцінила стан Запорізької атомної електростанції після обстрілів з боку російських окупантів.

У Держатомрегулювання констатували, що найбільша атомна електростанція в Європі – Запорізька АЕС – після важких боїв на вулицях міста Енергодара захоплена військовими силами Російської Федерації.

У результаті обстрілів з артилерійської зброї промислового майданчика ЗАЕС:

пошкоджень зазнала будівля реакторного відділення енергоблоку №1 ЗАЕС;

у район розміщення майданчика Сухого сховища відпрацьовано ядерного палива влучило два артилерійські снаряди.

"Ступінь пошкоджень конструкцій і систем цих ядерних установок та їх вплив на безпеку потребує додаткових оцінок за результатами ретельних обстежень спеціальними службами експлуатаційної організації", – заявляють у Держатомрегулювання.

Пожежею, що виникла вночі через ворожі обстріли промислового майданчика ЗАЕС, значних пошкоджень зазнала будівля навчально-тренувального центру, розміщена безпосередньо біля промислового майданчика ЗАЕС.

Оперативний персонал, який на момент захоплення російськими військами майданчика ЗАЕС перебував на зміні, змушений був працювати на своїх робочих місцях понад добу. Серед персоналу ЗАЕС загиблих і поранених немає. Частина персоналу на фоні стресу отримувала медичну допомогу.

Наразі здійснена ротація оперативного персоналу. Попередньо заплановано, що нова зміна буде працювати до 23:00.

Оперативний персонал контролює стан енергоблоків і забезпечує їхню експлуатацію. При цьому робота персоналу здійснюється під тиском озброєних військових РФ, що захопили ЗАЕС.

Стан енергоблоків:

Енергоблок №1: планово-попереджувальний ремонт.

Енергоблок №2: наразі працює для забезпечення власних потреб.

Енергоблок №3: відключено від мережі, проводяться роботи з розхолодження ядерної установки та переведення в стан холодного зупину.

Енергоблок №4: у роботі, електрична потужність збільшена до 825 МВт, продовжується навантаження енергоблока.

Енергоблоки №5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.

Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, радіаційний гамма-фон перебуває в межах нормальних показників.