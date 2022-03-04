Це рішення не впливає на транзит газу територією України.

З наступної газової доби, 4 березня 2022 року Україна припиняє експорт природного газу.

Про це повідомляє Оператор ГТС України (ОГТСУ).

"На виконання рішення Кризового комітету, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 26.02.2022 № 87 «Про введення Кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації», та в межах заходів, передбачених Національним планом дій в енергетиці у разі надзвичайної кризової ситуації, учасникам ринку природного газу заборонено здійснювати експорт природного газу з митної території України, у тому числі природного газу в газосховищах України в митному режимі «митний склад»", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це рішення не впливає на транзит газу територією України.

Відповідно, оператор зупиняє надання послуг з транспортування природного газу до міждержавних точок виходу з ГТСУ для здійснення операцій з експорту природного газу.

"З наступної газової доби (4.03.2022) розподіл потужності та підтвердження номінацій/реномінацій з метою експорту природного газу припиняється. Агресія Росії проти України призвела до надзвичайних та безпрецедентних умов та обмежень, коли всі компанії енергетичної галузі мають зосередитися на безпеці постачання природного газу для України та українців.