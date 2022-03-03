Сумарна міжнародна підтримка України перевищує $15 млрд, – глава НБУ

Система державних фінансів України працює без перебоїв, зокрема завдяки значним обсягам фінансування на зміцнення обороноздатності, підтримку економіки України та гуманітарні питання з боку міжнародних організацій та країн-партнерів. Сумарна міжнародна підтримка України перевищує 15 млрд доларів США.

Про це заявив глава Нацбанку України Кирило Шевченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"За нашими оцінками, сумарно міжнародна фінансова, технічна та гуманітарна підтримка сягає понад 15 млрд доларів у еквіваленті, з них понад 5 млрд – безпосередньо в бюджет", – сказав він у зверненні у четвер, 3 березня.

Шевченко наголосив, що платежі уряду України здійснюються без обмежень згідно із законодавством про воєнний стан, запас ліквідності цілком достатній для фінансування видатків та погашення зобов'язань.

За його словами, багато українських підприємств продовжують сплачувати податки до державного бюджету, деякі навіть сплатили їх заздалегідь, а Національний банк достроково перерахував до держбюджету частину прибутку на суму майже 19 млрд грн.

Додатковим джерелом фінансування потреб української армії стали кошти, зібрані організаціями та громадянами України та інших країн на рахунках НБУ, додав Шевченко. Він уточнив, що станом на 2 березня на спецрахунок, який відкрив Нацбанк для підтримки Збройних сил України, переказано вже понад 6 млрд грн в еквіваленті, з них понад 1,6 млрд грн Нацбанк уже спрямував на потреби військових.

Крім того, 1 березня Мінфін розмістив військові ОВДП на 8,1 млрд грн.