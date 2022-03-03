Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Росія завдала авіаційного удару по Києву (оновлено)
Росія завдала авіаційного удару по Києву (оновлено)
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Українська делегація їде на переговори з Росією
Українська делегація їде на переговори з Росією
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
ГоловнаЕкономікаДержава

Сумарна міжнародна підтримка України перевищує $15 млрд, – глава НБУ

Платежі уряду України здійснюються без обмежень згідно із законодавством про воєнний стан.

Сумарна міжнародна підтримка України перевищує $15 млрд, – глава НБУ
Фото: Юлія Березовська\Прес-центр НБУ

Система державних фінансів України працює без перебоїв, зокрема завдяки значним обсягам фінансування на зміцнення обороноздатності, підтримку економіки України та гуманітарні питання з боку міжнародних організацій та країн-партнерів. Сумарна міжнародна підтримка України перевищує 15 млрд доларів США.

Про це заявив глава Нацбанку України Кирило Шевченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"За нашими оцінками, сумарно міжнародна фінансова, технічна та гуманітарна підтримка сягає понад 15 млрд доларів у еквіваленті, з них понад 5 млрд – безпосередньо в бюджет", – сказав він у зверненні у четвер, 3 березня.

Шевченко наголосив, що платежі уряду України здійснюються без обмежень згідно із законодавством про воєнний стан, запас ліквідності цілком достатній для фінансування видатків та погашення зобов'язань.

За його словами, багато українських підприємств продовжують сплачувати податки до державного бюджету, деякі навіть сплатили їх заздалегідь, а Національний банк достроково перерахував до держбюджету частину прибутку на суму майже 19 млрд грн.

Додатковим джерелом фінансування потреб української армії стали кошти, зібрані організаціями та громадянами України та інших країн на рахунках НБУ, додав Шевченко. Він уточнив, що станом на 2 березня на спецрахунок, який відкрив Нацбанк для підтримки Збройних сил України, переказано вже понад 6 млрд грн в еквіваленті, з них понад 1,6 млрд грн Нацбанк уже спрямував на потреби військових. 

Крім того, 1 березня Мінфін розмістив військові ОВДП на 8,1 млрд грн.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також