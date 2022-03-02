Кошти з єПідтримки можна використати на будь-які товари

Нараховані за програмою єПідтримка кошти за вакцинацію тепер можна використати на будь-які товари і продукти.

Про це у Telegram повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу. Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти. «‎Ковідну тисячу» можна відправити на допомогу ЗСУ. До речі, за 6 днів українці уже переказали на армію понад 1,5 млрд гривень", – написав він.

Нагадаємо, раніше 1000 за вакцинацію і 500 за бустер можна було використати на обмежений перелік товарів та послуг, які надавав постраждалий від карантинів бізнес. Згодом програму розширили і дозволили старшим від 60 років сплачувати за комуналку та купувати ліки. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дозволили перерахувати гроші на підтримку армії через благодійний фонд.