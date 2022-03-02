Кошти з єПідтримки можна використати на будь-які товари

Нараховані за програмою єПідтримка кошти за вакцинацію тепер можна використати на будь-які товари і продукти.
Про це у Telegram повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу. Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти. «Ковідну тисячу» можна відправити на допомогу ЗСУ. До речі, за 6 днів українці уже переказали на армію понад 1,5 млрд гривень", – написав він.
Нагадаємо, раніше 1000 за вакцинацію і 500 за бустер можна було використати на обмежений перелік товарів та послуг, які надавав постраждалий від карантинів бізнес. Згодом програму розширили і дозволили старшим від 60 років сплачувати за комуналку та купувати ліки. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дозволили перерахувати гроші на підтримку армії через благодійний фонд.