Голова НБУ звернувся до МВФ з пропозицією обмежити РФ у доступі до ресурсів Фонду

Вимагаємо відсторонити від засідань, заблокувати доступ до ресурсів.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко звернувся до Міжнародного валютного фонду та країн «Групи семи» з проханням обмежити участь представників Російської Федерації та Білорусі у діяльності цієї організації та можливість використання її інструментів.

Про це йдеться в листах голови НБУ до директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої та країн «Групи семи», повідомляє офіційний сайт Нацбанку.

"Ми закликаємо:

відсторонити виконавчого директора МВФ від Російської Федерації від участі у засіданнях Ради директорів МВФ;

заблокувати для Росії та Білорусі можливість використання нещодавнього розподілу СПЗ, оскільки ці кошти можуть бути використані для фінансування військових дій проти нашої держави;

заборонити російській та білоруській делегаціям брати участь у Весняних зборах МВФ та Групи Світового банку", -сказано у повідомленні.

«Для нас надзвичайно важливо зробити все, щоб фінансовий сектор Росії відчув усі наслідки російської агресії щодо України», – наголосив голова НБУ.

Як повідомлялось, МВФ, який має програму підтримки для України розміром 2,2 мільярда доларів, розраховану до червня, розгляне негайне фінансування вже наступного тижня.