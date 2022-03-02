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Голова НБУ звернувся до МВФ з пропозицією обмежити РФ у доступі до ресурсів Фонду

Вимагаємо відсторонити від засідань, заблокувати доступ до ресурсів.

Голова НБУ звернувся до МВФ з пропозицією обмежити РФ у доступі до ресурсів Фонду
Кирило Шевченко виступає в парламенті, 16 липня 2020
Фото: РБК

Голова Національного банку України Кирило Шевченко звернувся до Міжнародного валютного фонду та країн «Групи семи» з проханням обмежити участь представників Російської Федерації та Білорусі у діяльності цієї організації та можливість використання її інструментів.

Про це йдеться в листах голови НБУ до директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої та країн «Групи семи», повідомляє офіційний сайт Нацбанку.

"Ми закликаємо:

  • відсторонити виконавчого директора МВФ від Російської Федерації від участі у засіданнях Ради директорів МВФ;
  • заблокувати для Росії та Білорусі можливість використання нещодавнього розподілу СПЗ, оскільки ці кошти можуть бути використані для фінансування військових дій проти нашої держави;
  • заборонити російській та білоруській делегаціям брати участь у Весняних зборах МВФ та Групи Світового банку", -сказано у повідомленні.

«Для нас надзвичайно важливо зробити все, щоб фінансовий сектор Росії відчув усі наслідки російської агресії щодо України», – наголосив голова НБУ.

Як повідомлялось, МВФ, який має програму підтримки для України розміром 2,2 мільярда доларів, розраховану до червня, розгляне негайне фінансування вже наступного тижня.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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