Фото: Нацполіція

У Києві оперативники Національної поліції України на станції метро викрили п’ятьох диверсантів

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Так, на одній із столичних станцій метро оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України виявили чоловіків, які підозріло себе поводили. Під час ретельного огляду речей поліцейські виявили в одного з диверсантів дитячу іграшку, в якій були сховані боєприпаси.

Його товариш – громадянин Білорусії – теж мав при собі бойові набої.

Окрім того, на тій самій станції оперативники Нацполіції виявили ворожого диверсанта, який передавав ворогу позиції підрозділів Збройних сил України через месенджери.

Фото: Нацполіція

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Також на станції метро до поліцейських звернулися громадяни щодо підозрілої поведінки двох чоловіків. Під час перевірки правоохоронці виявили та вилучили в чоловіків боєприпаси, споряджені чотири магазини, затвор з бойком до автомата Калашникова АК-74, штик-ніж і п’ять кубів наркотичної речовини.

У метро диверсанти прийшли нібито переночувати та сховатися від авіаударів.

Затриманих передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

Поліція закликала в разі виявлення підозрілих осіб зберігати заходи особистої безпеки та негайно повідомляти поліцію.

Зазначимо, наразі станції метро працюють як укриття цивільного захисту. Тому там поліцейські цілодобово та ретельно здійснюють заходи безпеки.