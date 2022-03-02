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Строк дії закордонних паспортів для українців можна продовжити на 5 років, – ДМС

До паспортів батьків або законних представників будуть вклеювати фотокартки дітей.

Строк дії закордонних паспортів для українців можна продовжити на 5 років, – ДМС
Фото: dpsu.gov.ua

Через війну з Росією від 1 березня 2022 року строк дії закордонних паспортів України може продовжуватись на 5 років.

Про це пише Державна міграційна служба України з посиланням на відповідну постанову уряду 28 лютого 2022 року.

“Крім того, до паспортів батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їх персональних даних. Ця інформація посвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України”, – зазначено у повідомленні.

Продовжити строк дії паспортів чи вклеїти фотокартки дитини до паспортів батьків або законних представників можуть територіальні органи/територіальні підрозділи ДМС, а також посольства та консульські установи України.

Водночас міграційники повідомили, що адреси розташування їхніх територіальних підрозділів прибрано.

“Ворог підлий і підступний. Він націлений, у тому числі, і на заволодіння конфіденційною інформацією громадян України. Ми свідомо прибрали адреси розташування наших територіальних підрозділів – це вимушений захід в інтересах національної безпеки”, – йдеться в повідомленні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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