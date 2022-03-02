У місті оголосили комендантську годину, людей просять залишатися в укриттях.

У Миколаєві в районі Баловного висадився російський десант. Людей просять покинути вулиці, оголосили комендантську годину.

"Миколаїв. Висадка десанту в районі Баловного. 4 вертольоти. Оголошую комендантську годину! До наступних вказівок. Усі йдемо з вулиць", – звернувся до мешканців міста голова ОДА Віталій Кім.

Також тривають бої біля Калинівки. Їх там розбили. Частина пішла назад у бік Баштанки.

"Військові працюють. У Миколаєві ворога нема", – наголосив голова ОДА.

Кім додав, що ворожий десант висадився і наказав стріляти на ураження.

У місті оголосили повітряну тривогу і попросили всіх спускатися в підвали.

"Повітряна тривога з боку Севастополя. Летять літаки. Сидимо в укриттях", – поінформував Кім трохи згодом.

Станом на ранок середи, 2 березня, Кім повідомляв, що наступальна операція українських військових у Миколаєві закінчилася добре.

"Орки образилися, тягнуть десант, колона зі Снігурівки пішла, намагаються зараз щось там відбити", – розповів голова ОДА.

Після заяви Кіма стало відомо, що розбито ворожу колону, за попередніми даними, з кількох сотень одиниць техніки.