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До України вже прибули і стали на бойові чергування нові "байрактари". Буде більше "стінгерів" і "джавелінів", – Резніков

Європа перетворюється на наш тил і постачає критично необхідне для оборони.

До України вже прибули і стали на бойові чергування нові "байрактари". Буде більше "стінгерів" і "джавелінів", – Резніков
Фото: facebook/Міністерство оборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков 1 березня провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. 

Про це Резніков повідомив у зверненні до українців уранці 2 березня.

"Навіть досвідчені американські військові в повному захваті від професійності наших захисників і стійкості нашого народу", – зазначив він.

За словами глави Міноборони, збільшується обсяг допомоги, яку отримує Україна. 

"Збільшується кількість країн, які цю допомогу надають. Приєднуються навіть ті, щодо кого це вважалося неможливим", – наголосив міністр.

Резніков повідомив, що до України вже прибули і стали на бойові чергування нові "байрактари". 

"Буде більше "стінгерів" і "джавелінів", – поінформував глава Міноборони. 

Він наголосив, що Європа перетворюється на наш тил і постачає критично необхідне для оборони. 

"Ми на передовій вільного світу. Пишаюся кожним, хто сьогодні боронить свій дім від російської навали. Схиляю голову за тими, хто віддав своє життя. Після перемоги ми вшануємо їхню пам'ять так, щоб і через століття українці шанували героїв Гостомеля, Херсона, Чернігова, Сум, Щастя, Волновахи, Харкова, Маріуполя, Охтирки та інших міст, як ми шануємо наших героїчних предків, починаючи від літописних князів", – додав Резніков.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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