Йдеться про рейси з Польщі, Словаччини, Румунії й Угорщини в березні 2022 року.

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air вирішила надати 100 тис. безкоштовних місць для українських біженців, які вилітають з Польщі, зі Словаччини, з Румунії й Угорщини в березні 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"WIZZ зобов'язується допомогти українським біженцям дістатися місця призначення, де б це не було. Саме тому ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на короткомагістральних рейсах, які вилітають із сусідніх країн України (Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія) в березні", – сказано в повідомленні.

Також у компанії зауважили, що багато людей уже почали переїжджати й можуть перебувати в інших країнах.