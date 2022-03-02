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Wizz Air вирішила надати 100 тис. безкоштовних місць для українських біженців

Йдеться про рейси з Польщі, Словаччини, Румунії й Угорщини в березні 2022 року.

Wizz Air вирішила надати 100 тис. безкоштовних місць для українських біженців
Фото: www.planespotters.net

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air вирішила надати 100 тис. безкоштовних місць для українських біженців, які вилітають з Польщі, зі Словаччини, з Румунії й Угорщини в березні 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"WIZZ зобов'язується допомогти українським біженцям дістатися місця призначення, де б це не було. Саме тому ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на короткомагістральних рейсах, які вилітають із сусідніх країн України (Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія) в березні", – сказано в повідомленні.

Також у компанії зауважили, що багато людей уже почали переїжджати й можуть перебувати в інших країнах.

"Тому ми пропонуємо евакуаційний тариф 29,99 євро та 69,99 євро на всі інші рейси. Бронюйте свою подорож на https://wizzair.com/#/rescue", – повідомили у Wizz Air.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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