На кордоні з ЄС і Молдовою зменшується навантаження, - Держприкордонслужба

На кордоні України з країнами ЄС і Молдовою фіксують зменшення потоку громадян. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Рівень завантаженості пунктів пропуску також знижується.

Для швидшого перетину кордону громадянам радять обирати найменш завантажені пункти пропуску. Інформацію про них можна отримувати зі сторінки Західного регіонального управління Західний Кордон.

Держприкордонслужба також спростовує інформацію про дискримінацію за расою чи національністю під час перетину кордону та зазначає, що черговість перетину кордону застосовується однаково до всіх національностей. Пріоритетом є пропуск жінок і дітей.