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Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)

Росія завдала удару по базі 95 ОДШБр, але влучила у приватний сектор і зачепила лікарню.

Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Фото: фото з соцмереж

Російська армія завдала удару по військовій базі 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України в Житомирі.

Про це повідомив депутат Київської міськради Олександр Погребиський, також інформацію підтвердили джерела в МВС.

У соцмережах з'явилися фото та відео руйнувань. Також повідомляють, що є жертви.

Погребиський зазначив, що сама бригада зараз виконує свою роботу на сході країни.

"95 ОДШБр зайшла в Горлівку та взяла під контроль частину міста! Пишаюсь своєю бригадою!" - написав депутат у фейсбуці.

Мер Житомира Сергій Сухомлин також повідомив, що внаслідок авіаудару зачепило лікарню і житлові будинки поруч.

"Усі почули потужні вибухи. Це район Лікарні №2 імені Павлусенка. Це був авіаудар! Зачепило саму лікарню. Декілька приватних будинків поруч. Поцілило прямісінько у житлове приміщення. Поки невідомі наслідки ураження, у лікарні вибило всі вікна, двері, працюють пожежники! Але авіаційний удар по лікарні - це вже не злочин, а агонія безсилля", — заявив мер.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко також додав, що російські військові промахнулися і завдали удару по житлових кварталах.

"Щойно говорив із мером Житомира Сергієм Сухомлином. Російські мерзотники - ракетники або льотчики - промахнулися і влучили не у військову базу, а в житлові будинки приватного сектору. Уже зараз - четверо загиблих, у тому числі дитина. На місце вже їдуть іноземні журналісти. Покидьки, ви знищуєте мирних українців. Якщо навіть після захоплення Криму до вас ще хтось, за недомислом, ставився добре, то тепер таких в Україні просто немає", - написав Геращенко в Telegram-каналі.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що на Донецькому напрямку затримали російських військових, які виявилися мешканцями ОРДЛО. Зокрема, на відео допиту більша частина затриманих розповідає, що вони - з Горлівки.

Нагадаємо, 27 лютого на Житомир з території Білорусі запустили "іскандери". Ракети були націлені на аеропорт. За кілька годин до цього Олександр Лукашенко пообіцяв, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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