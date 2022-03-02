За добу ЗСУ знищили ​по одному гелікоптеру та літаку та завдали 4 удари по колонах ворожої техніки

За добу Повітряні сили Збройних сил України знищили по одному російському гелікоптеру та літаку, а також завдали чотири авіаудари по колонах ворожої техніки.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряні Сили чинять опір окупантам у всіх авіаційних гарнізонах. За поточну добу, 1 березня, силами протиповітряної оборони виду, а саме – зенітним ракетним підрозділом, знищено один вертоліт та один літак окупантів. Екіпажі штурмовиків Су-25 та бомбардувальники Су-24м Повітряних Сил ЗС України спільно нанесли чотири авіаудари по колонах танків, броньованої техніці противника та інших цілях", - йдеться в повідомленні.

Нагаждаємо, 25 лютого Повітряні сили завдали російським окупантам суттєвих втрат - система Протиповітряної оборони України знищила близько 15 літальних апаратів противника, десятки крилатих ракет "Калібр", а також ракети оперативно-тактичних комплексів "Іскандер".