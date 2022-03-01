Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулась до представників гуманітарних міжнародних організацій, зокрема до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, із закликом зробити все можливе для організації гуманітарного коридору для громадян, які залишаються в містах Донбасу, окупованих російськими військовими, а також в інших містах, де тривають активні бойові дії.

Про це вона заявила на брифінгу в Офісі президента.

"Шановні українці! Минулий день та ніч були важкими. Але Збройні сили України стримують ворога. Однак, на жаль, не завжди вдається вберегти цивільне населення від болю та страждань. Ворог обрав шлях терору цивільного населення. Тут я маю на увазі, перш за все, Донецьку та Луганську області, міста Волноваха, Сєвєродонецьк, інші під тотальним нищівним вогнем ворога. Там відбувається реальна гуманітарна катастрофа. Обстрілюються житлові квартали, відсутнє водо- та електропостачання. Люди вимушені постійно перебувати в підвалах без води та їжі. Серед них - жінки, діти, старі, хворі, люди з інвалідністю", - наголосила Верещук.

Вона зазначила, що окупаційні війська не дають людям гуманітарних коридорів, порушуючи всі міжнародні гуманітарні норми.

"Як віцепрем'єр-міністр, відповідальний за Донецьку та Луганську області, мушу визнати, що ми очікували більше реальної підтримки та допомоги від міжнародних гуманітарних структур, передовсім від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ООН, ОБСЄ. Тому звертаюсь до названих структур: я розумію, що ви переживаєте за безпеку свого персоналу. Але в той самий час ваш міжнародно визнаний нейтральний статус дає вам більше безпеки, ніж наші національні українські структури. Саме цей міжнародно визнаний нейтральний статус дає вам можливість виконувати тут гуманітарну роботу, в тому числі для якої ви були створені. Не всю гуманітарну роботу ви можете виконувати, сидячи у Львові", - зазначила міністерка.

Верещук додала, що якщо представники міжнародних організацій не можуть виконувати свою роботу, свій гуманітарний мандат, через небезпеку, яку створює армія Росії, то вони мають про це оголосити.

"Ви маєте чітко офіційно та недвозначно заявити на весь світ, хто саме не дає вам виконувати ваш гуманітарний мандат. Якщо ви не можете виконувати свою роботу безпосередньо на Донбасі, ми просимо надати нам термінову допомогу автотранспортом. І найголовніше - я прошу вас зробити все можливе для створення гуманітарних коридорів на Донбасі для евакуації цивільних", - наголосила міністерка.

Вона також закликала вирішити питання гуманітарних коридорів у Києві та Київській області.

"Нам відомо про підступні наміри ворога оточити Київ і взяти його в кільце. Я вірю і переконана, що українська армія і всі, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю... зроблять усе можливе, щоб цього не сталося. Але я ще раз звертаюсь до Червоного Хреста з вимогою зробити все залежне, щоб були гуманітарні коридори", - сказала Верещук.

Нагадаємо, 25 лютого Організація з безпеки і співробітництва в Європі заявила, що припиняє свою місію в Україні та евакуює співробітників. Спостерігачі ОБСЄ працювали на Донбасі з 2014 року.