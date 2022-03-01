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Із Волновахи евакуювали 346 жителів

Донецька військова адміністрація публікує списки евакуйованих.

Із Волновахи евакуювали 346 жителів
Фото: Нацполіція

Із міста Волноваха на Донеччині, яке вже п’ятий день перебуває під обстрілами російських військ, евакуювали 346 жителів. Про це сьогодні повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"346 людей евакуювали сьогодні з Волновахи та доправили у безпечне місце. Загалом з початку російського вторгнення із Волновахи та частково Волноваського району евакуювали 496 людей, у тому числі 100 дітей та троє людей з інвалідністю", – зазначив Кириленко.

Він почав публікувати списки евакуйованих для тих, хто шукає своїх рідних, а також звернувся до міжнародних гуманітарних організацій з проханням втрутитися і тиснути на окупанта з вимогою припинити вогонь.

Нагадаємо, напередодні транспорт для евакуації жителів Волновахи російські військові обстріляли з РСЗО. У місті відсутні електрика, вода та газ. Російські війська так і не надали "зелений коридор" для евакуації мирних жителів.

Ольга ПокотилоОльга Покотило, журналістка
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