Поліція задокументувала військовий злочин РФ після обстрілу Маріуполя

Нацполіція задокументувала військовий злочин Російської Федерації після обстрілу окупантами центру Маріуполя.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Міністерства внутрішніх справ України.

"За попередніми даними, загинула одна людина, троє поранені. На місці працювали поліцейські. Руйнувань зазнали декілька будинків та школа №16. Крім того, під вогнем окупантів вкотре опинився житловий сектор Лівобережного району, а також територія КП "Комунальник", - повідомили правоохоронці.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 438 - порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, Маріуполь опинився під обстрілами російських окупаційних військ. Про це повідомив очільник Донецької військо-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Він повідомив, що окупанти "навмисно руйнують об'єкти критичної та комунальної інфраструктури: один із залпів вони нанесли по комунальному підприємству "Комунальник", поставивши під загрозу міське господарство, що забезпечує життєдіяльність міста".