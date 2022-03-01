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Нацбанк відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від російської агресії

Рахунок використовуватиметься для зарахування благодійної допомоги з України та з-за кордону.

Нацбанк відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від російської агресії
Фото: news.dtkt.ua

Національний банк України відкрив Міністерству соціальної політики України поточний рахунок для гуманітарних цілей.

Про це повідомив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Рахунок використовуватиметься для зарахування благодійної допомоги з України та з-за кордону.

“Російська агресія залишила тисячі українців без житла, грошей, одягу, їжі та інших елементарних речей. Проте Україна та світ не залишають їх наодинці зі своїм горем – фінансова підтримка активно надходить як від громадян нашої держави, так і з-за кордону”, – йдеться у повідомленні.

На відміну від спецрахунку, відкритого для фінансування потреб Збройних Сил України, кошти з цього рахунку витрачатимуться для допомоги громадянам, які найбільше страждають від війни з Росією.

На цей рахунок кошти Міністерство соціальної політики спрямовуватиме кошти на:

  • задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання;
  • забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів;
  • забезпечення населення товарами першої необхідності,
  • надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини.

Реквізити рахунку Міністерства соціальної політики: UA823000010000032302338301027.

Рахунок – мультивалютний, створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

Детальніше, як перераховувати кошти на рахунок – за цим посиланням.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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