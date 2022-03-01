Нацбанк відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від російської агресії

Національний банк України відкрив Міністерству соціальної політики України поточний рахунок для гуманітарних цілей.
Про це повідомив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.
Рахунок використовуватиметься для зарахування благодійної допомоги з України та з-за кордону.
“Російська агресія залишила тисячі українців без житла, грошей, одягу, їжі та інших елементарних речей. Проте Україна та світ не залишають їх наодинці зі своїм горем – фінансова підтримка активно надходить як від громадян нашої держави, так і з-за кордону”, – йдеться у повідомленні.
На відміну від спецрахунку, відкритого для фінансування потреб Збройних Сил України, кошти з цього рахунку витрачатимуться для допомоги громадянам, які найбільше страждають від війни з Росією.
На цей рахунок кошти Міністерство соціальної політики спрямовуватиме кошти на:
- задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання;
- забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів;
- забезпечення населення товарами першої необхідності,
- надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини.
Реквізити рахунку Міністерства соціальної політики: UA823000010000032302338301027.
Рахунок – мультивалютний, створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.
Детальніше, як перераховувати кошти на рахунок – за цим посиланням.