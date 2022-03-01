Україна спрощує логістику для гуманітарної та воєнної допомоги

Польща, Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина вже підтвердили готовність пропускати українські транспортні засоби без міжнародних дозволів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Польща, Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина вже підтвердили готовність пропускати українські транспортні засоби без міжнародних дозволів, що спрощує логістику гуманітарної та військово-технічної допомоги до України. Ми домовились з прикордонниками про те, щоб водіїв вантажівок, які доставлятимуть допомогу для України, пропускали через державний кордон», – повідомив міністр.

За його словами, водії вантажівок, які хочуть допомогти країні, сміливо можуть це робити. Для цього необхідно звертатися у посольства України або до визначених Урядом хабів для гуманітарної допомоги.

«Евакуаційні рейси Укрзалізниці наразі здійснюються з гарячих точок до великих транспортних хабів. Звідки жінки, діти, люди з інвалідністю та люди літнього віку можуть дістатися до кордону з нашими західними партнерами. Зокрема, вже сьогодні запустили дизель-поїзди за маршрутом Львів – Ковель – Ягодин – Холм. Уся актуальна інформація щодо рейсів доступна на медіаресурсах Мінінфраструктури та Укрзалізниці. Також Укрзалізниця допомагає іноземним громадянам, які перебувають в Україні. Усі, хто має паспорт інших країн, можуть без обмежень покинути територію нашої держави, це стосується і чоловіків віком від 18 до 60 років», – запевнив Кубраков.

Він також нагадав, що вже домовились із Польщею, Німеччиною, Словаччиною, Чехією, Австрією про безоплатний проїзд українських біженців рейсами залізниць цих країн. Також «Укравтодор» системно працює над формуванням «зелених коридорів» шляхами України, які мають забезпечувати рух вантажів, евакуацію людей та одночасно перешкоджати ворогу.

«Демонтуємо дорожні знаки на усіх дорогах країни. Пріоритет № 1 – вказівні знаки, назви населених пунктів. Важливо: всі знаки передаємо місцевій владі або дорожникам. Ми повернемо їх на місце, після виведення військ агресора з України», – додав він.

«Укрпошта» з кожним днем відновлює роботу.

«Усі відділення у великих містах і райцентрах працюють за графіком (окрім тих, які у зоні бойових дій). У селах рух обмежено, щоб мати змогу 5 березня виплатити пенсії і субсидії. Уся інформація про графік роботи відділень тепер оновлюється на сайті. Також сьогодні вночі перша після війни автівка «Укрпошти» перетнула кордон і вже в Польщі. До кінця тижня плануємо поновити експорт настільки, наскільки це можливо. Поновлюємо і магістральні маршрути (в тестовому режимі), які будуть зв’язувати схід та захід. Якщо все буде добре, ці коридори будемо поширювати», – пообіцяв голова Мінінфраструктури.