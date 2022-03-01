Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів
"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернігівщині російські окупанти поцілили в аеродром ДСНС

Жертв немає.

На Чернігівщині російські окупанти поцілили в аеродром ДСНС
Фото: mvs.gov.ua

На Чернігівщині у місті Ніжин, під час авіанальоту російські війська поцілили в аеродром ДСНС. Жертв немає. Про це Суспільному.Чернігів повідомив міський голова Олександр Кодола. 

"У Ніжині день пройшов більш-менш спокійно. Але ввечері були вибухи: влучили в аеродром. Обійшлося без жертв", - розповів Кодола. 

Нагадаємо, що сьогодні мер Чернігова Владислав Атрошенко оголосив про виплати премій тим, хто знищить техніку ворога чи окупантів. Розмір премії - від 150 до 250 тисяч гривень. Російський окупант вже кілька днів нещадно обстрілює місто.

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також