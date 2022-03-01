На Чернігівщині російські окупанти поцілили в аеродром ДСНС

На Чернігівщині у місті Ніжин, під час авіанальоту російські війська поцілили в аеродром ДСНС. Жертв немає. Про це Суспільному.Чернігів повідомив міський голова Олександр Кодола.
"У Ніжині день пройшов більш-менш спокійно. Але ввечері були вибухи: влучили в аеродром. Обійшлося без жертв", - розповів Кодола.
Нагадаємо, що сьогодні мер Чернігова Владислав Атрошенко оголосив про виплати премій тим, хто знищить техніку ворога чи окупантів. Розмір премії - від 150 до 250 тисяч гривень. Російський окупант вже кілька днів нещадно обстрілює місто.