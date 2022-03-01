На Чернігівщині російські окупанти поцілили в аеродром ДСНС

На Чернігівщині у місті Ніжин, під час авіанальоту російські війська поцілили в аеродром ДСНС. Жертв немає. Про це Суспільному.Чернігів повідомив міський голова Олександр Кодола.

"У Ніжині день пройшов більш-менш спокійно. Але ввечері були вибухи: влучили в аеродром. Обійшлося без жертв", - розповів Кодола.