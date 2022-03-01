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Росія готує провокацію, щоб виправдати введення білоруських військ, - ГУР

Поблизу білорусько-українського кордону перебуває близько 300 білоруських танків.

Росія готує провокацію, щоб виправдати введення білоруських військ, - ГУР
Фото: Facebook/ГУР Міноборони України

Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За останніми розвідданими, поблизу білорусько-українського кордону перебуває майже 300 білоруських танків.

"Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від Державного кордону України). Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ", - зазначили в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, у Чернігівську область зайшли білоруські війська. Цю інформацію підтвердив речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов.

Раніше стало відомо, що російські окупанти продовжують перекидати військову техніку з Білорусі та Криму.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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