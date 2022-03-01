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Російські окупанти перекидають військову техніку з Білорусі та Криму

Військові Росії перегруповуються, щоб оточити Київ та інші великі міста. 

Російські окупанти перекидають військову техніку з Білорусі та Криму
Фото: cow.org.ua

Російські окупанти продовжують перекидати військову техніку з Білорусі та Криму. Про це йдеться в вечірньому зведення ЗСУ, повідомляє Держспецзвʼязку

"Протягом дня війська агресора перегруповувались і накопичували озброєння, насамперед щоб оточити Київ та інші великі міста. Значна частина військової техніки прибуває з Білорусі та через окупований Крим, - йдеться у зведенні. - Окремі підрозділи білоруського війська переміщаються до кордону України на Волинському напрямку. Білорусь далі використовують для бойових вильотів російської авіації".

Крім цього літаки збройних сил РФ відновили повітряну розвідку українських об’єктів з повітряного простору Білорусі. У Чернігівській області росіяни обстріляли житлові будинки від Талалаївки до Ніжина, а російські танки руйнували обʼєкти інфраструктури в Бородянці.

У ЗСУ нагадують, що окупанти використовують державну символіку і форму ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції. Також російські військові вивішують на колонах своєї техніки українські прапори – такі випадки зафіксовані у Перемозі та Новій Басані у Київській області, на дорозі Красностав-Ніжин у Чернігівській області.

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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