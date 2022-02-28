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Укрзалізниця оприлюднила графік потягів на 1 березня

Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів-Грубешів-Замосць перенесено на 2 березня.

Укрзалізниця оприлюднила графік потягів на 1 березня

Укрзалізниця оприлюднила графік руху потягів на вівторок, 2 березня.

Згідно з інформацією у телеграм-каналі перевізника, на добу 1 березня заплановані такі рейси по ст. Київ

  • № 016 РАХІВ - ХАРКІВ 01:56 
  • № 022 ТРУСКАВЕЦЬ - ХАРКІВ 02:50 
  • № 002 КОСТЯНТИНІВКА - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04:02 
  • № 260 ВОРОХТА - КИЇВ 04:21 
  • № 114, 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 06:23 
  • № 705 КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 09:00 
  • № 715 КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 10:00 
  • № 722 КИЇВ ПАС - ХАРКІВ-ПАС 10:00 (ст. Дарниця 10:22) 
  • № 738 КИЇВ ПАС - ЗАПОРІЖЖЯ 11:50 
  • № 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСЬК 12:06 
  • № 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВІВ 13:34 
  • № 749 КИЇВ ПАС - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14:07 
  • № 769 КИЇВ ПАС - КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14:25
  • № 055 КИЇВ ПАС - РАХІВ 15:02 
  • № 013 КИЇВ ПАС - СОЛОТВИНО 17:12 
  • № 740 КИЇВ ПАС - КР.РІГ ГОЛ 17:22 
  • № 790 КИЇВ ПАС - КРОПИВНИЦЬКИЙ 17:42 
  • № 792 КИЇВ ПАС - КРЕМЕНЧУК 17:42 
  • № 081 КИЇВ ПАС - УЖГОРОД 18:30 
  • № 067 КИЇВ ПАС - ВАРШАВА ВС 18:48

Крім того, протягом дня, залежно від потоку пасажирів, будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.

Розклад руху поїздів по ст. Харків 1 березня:

  • № 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВІВ 04:11
  • № 138 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ЛИМАН 08:20 
  • № 046 КРАМАТОРСЬК - УЖГОРОД 12:36 
  • № 723 ХАРКІВ - ПАС-КИЇВ ПАС 15:00 
  • № 114, 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 14:39 
  • № 015 ХАРКІВ-ПАС - РАХІВ 15:09 
  • № 077 ХАРКІВ-ПАС - МАРІУПОЛЬ 16:23
  • № 795 ХАРКІВ-ПАС - ДНІПРО-ГОЛ 19:27 
  • № 021 ХАРКІВ-ПАС - ТРУСКАВЕЦЬ 20:15 
  • № 138 ЛИМАН - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 21:26 
  • № 007 ХАРКІВ-ПАС - ОДЕСА ГОЛ 21:43 
  • № 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСЬК 22:40

У напрямку державного кордону України з країнами ЄС поїзд №7617/7618 о 00:40 вирушатиме зі Львова до Чопа та зворотно, а поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 05:27 год. зі Львова до Чопа та зворотно. 

В УЗ нагадують, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп у Захонь (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів-Грубешів-Замосць перенесено на 2 березня. Таким чином, у середу відправиться два рейси о 08:00 та о 17:00. Також о 13:30 запланований рейс Львів-Хелм.

Український перевізник звертає увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці пріоритетна для пасажирів з придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами за напрямками, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду.

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