Укрзалізниця оприлюднила графік потягів на 1 березня

Укрзалізниця оприлюднила графік руху потягів на вівторок, 2 березня.
Згідно з інформацією у телеграм-каналі перевізника, на добу 1 березня заплановані такі рейси по ст. Київ:
- № 016 РАХІВ - ХАРКІВ 01:56
- № 022 ТРУСКАВЕЦЬ - ХАРКІВ 02:50
- № 002 КОСТЯНТИНІВКА - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04:02
- № 260 ВОРОХТА - КИЇВ 04:21
- № 114, 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 06:23
- № 705 КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 09:00
- № 715 КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 10:00
- № 722 КИЇВ ПАС - ХАРКІВ-ПАС 10:00 (ст. Дарниця 10:22)
- № 738 КИЇВ ПАС - ЗАПОРІЖЖЯ 11:50
- № 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСЬК 12:06
- № 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВІВ 13:34
- № 749 КИЇВ ПАС - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14:07
- № 769 КИЇВ ПАС - КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14:25
- № 055 КИЇВ ПАС - РАХІВ 15:02
- № 013 КИЇВ ПАС - СОЛОТВИНО 17:12
- № 740 КИЇВ ПАС - КР.РІГ ГОЛ 17:22
- № 790 КИЇВ ПАС - КРОПИВНИЦЬКИЙ 17:42
- № 792 КИЇВ ПАС - КРЕМЕНЧУК 17:42
- № 081 КИЇВ ПАС - УЖГОРОД 18:30
- № 067 КИЇВ ПАС - ВАРШАВА ВС 18:48
Крім того, протягом дня, залежно від потоку пасажирів, будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.
Розклад руху поїздів по ст. Харків 1 березня:
- № 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВІВ 04:11
- № 138 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ЛИМАН 08:20
- № 046 КРАМАТОРСЬК - УЖГОРОД 12:36
- № 723 ХАРКІВ - ПАС-КИЇВ ПАС 15:00
- № 114, 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 14:39
- № 015 ХАРКІВ-ПАС - РАХІВ 15:09
- № 077 ХАРКІВ-ПАС - МАРІУПОЛЬ 16:23
- № 795 ХАРКІВ-ПАС - ДНІПРО-ГОЛ 19:27
- № 021 ХАРКІВ-ПАС - ТРУСКАВЕЦЬ 20:15
- № 138 ЛИМАН - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 21:26
- № 007 ХАРКІВ-ПАС - ОДЕСА ГОЛ 21:43
- № 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСЬК 22:40
У напрямку державного кордону України з країнами ЄС поїзд №7617/7618 о 00:40 вирушатиме зі Львова до Чопа та зворотно, а поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 05:27 год. зі Львова до Чопа та зворотно.
В УЗ нагадують, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп у Захонь (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.
Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів-Грубешів-Замосць перенесено на 2 березня. Таким чином, у середу відправиться два рейси о 08:00 та о 17:00. Також о 13:30 запланований рейс Львів-Хелм.
Український перевізник звертає увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці пріоритетна для пасажирів з придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами за напрямками, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду.