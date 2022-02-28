До Ізмаїльського морського вокзалу прибули катери з Румунії, які передали гуманітарну допомогу для українських військовослужбовців.
Про це повідомили в пресслужбі Адміністрації морських портів України.
"П'ять маломірних катерів з медикаментами та харчуванням прибули сьогодні до Ізмаїльського морського вокзалу. Гуманітарну допомогу в ці важкі для України дні виділили наші сусіди по Дунаю – Тулчинська повітова рада та Інститут префекта Тулча. Збір і організацію транспортування "гуманітарки" взяв на себе Ротарі-клуб "Ізмаїл", - повідомили в АМПУ.
Медикаменти з Румунії передали Ізмаїльській районній державній адміністрації, яка розподілить допомогу у військові частини.
Нагадаємо, 26 лютого Румунія закрила свій авіапростір для російських літаків.
Швеція заявила, що виділить додаткові два мільйони євро для Червоного Хреста в Україні.