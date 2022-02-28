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Румунія передала гуманітарну допомогу для українських бійців

До Ізмаїльського морського вокзалу прибули катери з медикаментами та харчуванням.

Румунія передала гуманітарну допомогу для українських бійців
Фото: Пресслужба Адміністрації морських портів України

До Ізмаїльського морського вокзалу прибули катери з Румунії, які передали гуманітарну допомогу для українських військовослужбовців.

Про це повідомили в пресслужбі Адміністрації морських портів України.

"П'ять маломірних катерів з медикаментами та харчуванням прибули сьогодні до Ізмаїльського морського вокзалу. Гуманітарну допомогу в ці важкі для України дні виділили наші сусіди по Дунаю – Тулчинська повітова рада та Інститут префекта Тулча. Збір і організацію транспортування "гуманітарки" взяв на себе Ротарі-клуб "Ізмаїл", - повідомили в АМПУ.

Фото: Пресслужба Адміністрації морських портів України

Фото: Пресслужба Адміністрації морських портів України

Медикаменти з Румунії передали Ізмаїльській районній державній адміністрації, яка розподілить допомогу у військові частини.

Нагадаємо, 26 лютого Румунія закрила свій авіапростір для російських літаків. 

Швеція заявила, що виділить додаткові два мільйони євро для Червоного Хреста в Україні.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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