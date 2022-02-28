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В Україні стартує "гаряча лінія" підтримки сімей, дітей і соцпрацівників

Тут фахівці надаватимуть інформаційну підтримку.

В Україні стартує "гаряча лінія" підтримки сімей, дітей і соцпрацівників
Фото: tsn.ua

В Україні розпочне роботу "гаряча лінія" підтримки сімей, дітей і соціальних працівників.

Над проєктом працюють громадська спілка "Українська мережа за права дитини" та UNICEF Ukraine.

За інформацією спеціалістки з комунікацій "Української мережі за права дитини" Олени Холоденко, мета "гарячої лінії" - надавати інформаційну підтримку сім’ям з дітьми, переадресовувати на них тих, хто реально може допомогти, а також супроводжувати людей в їхній проблемі.

Проєктом планують охопити прийомні та опікунські сім’ї, патронатні родини, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї в складних сімейний обставинах, зокрема, ті, що виховують дитину з інвалідністю, а також будь-які сім’ї з дітьми, які потребують допомоги.

На "гарячу лінію" можуть звертатися соціальні працівники, фахівці соціальної роботи, працівники служб у справах дітей та працівники інших структур, які супроводжують сім’ї та опікуються дітьми в інтернатних закладах.

Щоб надавати підтримку сім'ям, дітям і соцпрацівникам, до проєкту залучають всеукраїнські та регіональні громадські організації, профільні міністерства й відомства, а також їхніх представників на місцевому рівні. 

За інформацією "Української мережі за права дитини", створено координаційний штаб з представництвами по всій Україні.

Лінія підтримки працюватиме щоденно з 8.00 до 20.00

Громадська спілка оприлюднила перелік номерів "гарячої лінії":

  • +38067-567-98-45;
  • +38096-990-54-50;
  • +38063-661-42-52;
  • +38063-399-45-92;
  • +38095-327-15-21.

Нагадаємо, в Україні почав працювати Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених. Для цього почали уточнювати списки зниклих, серед них будуть і російські окупанти.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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