У Росії священник ґвалтував 11 прийомних дітей. Йому дали 21 рік колонії суворого режиму

Суд в Оренбурзькій області Росії засудив до 21 року позбавлення волі багатодітного священника Миколу Стремського, якого звинувачують у злочинах щодо дітей. Сім'я Стремських вважається найбільшою багатодітною родиною в Росії.

Згідно з вироком суду, священник відбуватиме покарання у виправній колонії суворого режиму, передає ТАСС.

Також Стремському на 20 років заборонили займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною із роботою з дітьми.

Окрім цього, його позбавили державної нагороди – ордена "Батьківська слава", який вручають за досягнення у вихованні дітей та зміцненні сімейних традицій.

Після оголошення вироку Оренбурзька єпархія повідомила, що справу забороненого у священнослужінні протоієрея Миколи Стремського передано до єпархіального церковного суду. Його позбавлять сану.

Микола Стремський почав усиновляти дітей із 1990 року, коли приїхав до Оренбурзької області після служби в Афганістані. За 30 років сім'я виховала 75 дітей, щонайменше 25 із яких мають його прізвище, решта – перебувають під ріпкою. У селищі Саракташ було збудовано великий храмовий комплекс, куди щороку приїжджали паломники та туристи.

Він є лауреатом міжнародної благодійної премії "Золоте серце", яку вручають за підтримки уряду Російської Федерації, Ради Федерації, уряду Москви, Комісії Російської Федерації у справах ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ (2006 рік), та Міжнародної премії Андрія Первозванного "За Віру та Вірність" (2011 рік).

Два роки тому священника звинуватили в тому, що він протягом 20 років скоїв злочин проти статевої недоторканності щодо 11 неповнолітніх. Також його звинувачують у споюванні дітей та побиттях.

Судовий процес над священиком проходив у закритому режимі, проте журналістам "Нової газети" вдалося поговорити із кількома потерпілими. За їхніми словами, десять із одинадцяти дітей у суді відмовилися від даних раніше звинувачень на адресу прийомного батька.

Ані слідчий комітет, ані адвокати священника докладних коментарів у справі не дають. Микола Стремський провину не визнає. Звинувачення просило для Миколи Стремського 23 роки колонії.

Крім священника, було заарештовано удочерену ним Олену Стремську та її чоловіка Віктора Щербакова. Їм дали умовні терміни за звинуваченням у незаконному обмеженні волі неповнолітніх. За версією слідства, подружжя, застосовуючи насильство, замкнуло трьох дітей у гаражі, де утримувало їх протягом тривалого часу.