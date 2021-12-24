США допоможуть Україні купити ​14 спеціальних морозильних камер для вакцин Pfizer

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) нові кошти, які будуть використані для того, щоб придбати та доставити в Україну 14 морозильних камер ультранизької температури.

Про це повідомила пресслужба посольства США.

Устаткування має бути доправлене в Україну найближчим часом. Зазначається, що завдяки таким камерам можна одночасно зберігати до 3 млн доз вакцин Pfizer, що дозволить забезпечити нагальні додаткові потреби у вакцинації після виявлення в Україні нового варіанту вірусу "Омікрон".

Десять морозильних камер будуть встановлені у складських приміщеннях ДП "Укрмедпостач" МОЗ України у Києві, де відбувається зберігання вакцин на загальнодержавному рівні, а решту передадуть до Харкова, Дніпра, Львова та Одеси.

До надання цієї допомоги, напочатку грудня 2021 року, США безоплатно спрямували ще 1,2 млн доларів на адресу ВООЗ, аби забезпечити нагальні заходи з реагування на пандемію COVID-19 в Україні. Загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку USAID від початку пандемії – понад 50 млн доларів.

Нагадаємо, у вересні в межах ініціативи COVAX Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) передав Україні морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer від COVID-19 за ультранизьких температур.

У лютому США дозволили зберігання та транспортування вакцини Pfizer при стандартних температурах морозильної камери від -15 до -25°С протягом двох тижнів, на відміну від -80 до -60°С, що зазвичай потрібно. У травні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що вакцина Pfizer тепер може зберігатися при температурі холодильника набагато довше, ніж це рекомендувалося раніше. Нерозкриті флакони можна буде зберігати до місяця замість п’яти днів, як дозволялося дотепер.