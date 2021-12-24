Президент обложеної фортеці
Президент обложеної фортеці
У Міноборони пояснили, як жінки ставатимуть на військовий облік
У Міноборони пояснили, як жінки ставатимуть на військовий облік
Дмитро Разумков: «На вибори президента я піду. І на парламентські піду»
Дмитро Разумков: «На вибори президента я піду. І на парламентські піду»
​Битва за Україну, або Чи можна уникнути війни: невідкладні кроки назустріч миру
​Битва за Україну, або Чи можна уникнути війни: невідкладні кроки назустріч миру
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
Олексій Гарань: «Мене турбує сценарій можливої дестабілізації. На жаль, влада до цього докладається»
Олексій Гарань: «Мене турбує сценарій можливої дестабілізації. На жаль, влада до цього докладається»
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Нардеп Шевченко заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
Нардеп Шевченко заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
ГоловнаСвіт

Зеленський обговорив з президентом Азербайджану актуальні питання порядку денного

Співрозмовники приділили окрему увагу питанням організації Шостого засідання Ради президентів України та Азербайджану.

Зеленський обговорив з президентом Азербайджану актуальні питання порядку денного
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, глави держав обговорили актуальні питання порядку денного в контексті розвитку українсько-азербайджанського стратегічного партнерства.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський привітав співрозмовника з ювілеєм і побажав наснаги та подальших успіхів у справі служіння батьківщині на благо азербайджанського народу.

"Президенти обговорили актуальні питання порядку денного в контексті розвитку українсько-азербайджанського стратегічного партнерства. Співрозмовники приділили окрему увагу питанням організації Шостого засідання Ради президентів України та Азербайджану", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 грудня Володимир Зеленський під час робочого візиту до Брюсселя провів зустріч з Ільхамом Алієвим, під час якої закликав Азербайджан долучитися до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також