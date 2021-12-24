Зеленський обговорив з президентом Азербайджану актуальні питання порядку денного

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, глави держав обговорили актуальні питання порядку денного в контексті розвитку українсько-азербайджанського стратегічного партнерства.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський привітав співрозмовника з ювілеєм і побажав наснаги та подальших успіхів у справі служіння батьківщині на благо азербайджанського народу.

"Президенти обговорили актуальні питання порядку денного в контексті розвитку українсько-азербайджанського стратегічного партнерства. Співрозмовники приділили окрему увагу питанням організації Шостого засідання Ради президентів України та Азербайджану", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 грудня Володимир Зеленський під час робочого візиту до Брюсселя провів зустріч з Ільхамом Алієвим, під час якої закликав Азербайджан долучитися до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб.