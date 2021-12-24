У Бангладеш десятки людей загинули внаслідок пожежі на поромі

За даними місцевих медіа, на борту перебували близько 800 осіб.

У Бангладеш 38 людей померли в пожежі під час переправи річкою Суганда на поромі. Вогонь спалахнув у відсіку двигуна.

Судно прямувало зі столиці Дакки до Баргуна. Про це пише Reuters.

"Ми виявили 38 тіл", – повідомив старший співробітник пожежної служби в районі Джалакаті.

Однак число жертв може зрости, оскільки деякі пасажири зникли безвісти, а деякі з 50 госпіталізованих перебувають і критичному стані.

На борту судна, за даними новинної агенції Бангладеш, перебувало близьки 800 пасажирів, пише ABC news.

Причина пожежі поки точно не встановлена.

У квітні цього року в Бангладеш в результаті зіткнення з вантажним кораблем затонув пором, на борту якого знаходилося близько 50 осіб. Загинули щонайменше п'ятеро людей.

Бангладеш – густонаселена країна, в якій річковий транспорт є таким же звичним, як і наземний.