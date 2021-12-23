Столтенберг: НАТО не давало обіцянок не розширюватися

Генсек НАТО Єнс Столтенберг спростував слова російського президента Володимира Путіна про надання Північноатлантичним альянсом обіцянок Росії не розширюватися, зокрема на схід.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству DPA.

"НАТО ніколи не давав обіцянок не розширюватися. Власне в установчому договорі нашої організації зазначено, що будь-яка європейська країна може стати членом альянсу. По-друге, є документи, що стосуються 70-х і 90-х років - Гельсінський Заключний акт, Паризька хартія, установчий акт Росія-НАТО та багато інших договорів, - які ясно дають зрозуміти, що країни мають право обирати свій власний шлях". - сказав Столтенберг.

За його словами, це є основним принципом європейської безпеки, під яким підписалася і Росія.

"І союзники категорично заперечують, що будь-коли обіцяли щось подібне. Сам колишній президент Горбачов сказав, що тема розширення НАТО ніколи не порушувалася до возз'єднання Німеччини", - зазначив очільник альянсу.

Раніше сьогодні на щорічній пресконференції Володимир Путін повторив міф про те, що НАТО у 90-х роках нібито обіцяло російському керівництву не розширюватися на схід.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає негайних гарантій нерозширення НАТО на схід, в тому числі на Україну. 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

При цьому Путін відмовився давати гарантії ненападу Росії на Україну.

За даними Ради національної безпеки та оборони, Росія зосередила 122 тисячі військових в 200-кілометровій зоні від кордону з Україною та 143,5 тис. - у 400-кілометровій.