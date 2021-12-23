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У Білорусі "Радіо Свобода" визнали "екстремістським формуванням"

Ідеться про сайт видання, YouTube та Telegram-канала, а також сторінки в цоцмережах.

У Білорусі "Радіо Свобода" визнали "екстремістським формуванням"
Фото: nsn.fm

Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало видання "Радіо Свобода" екстремістським формуванням.

Про це повідомляється в Telegram-каналі міністерства.

"Міністерство внутрішніх справ 23 грудня екстремістським формуванням визнало групу громадян, які об'єдналися за допомогою інтернет-ресурсів "Радіо Свобода", - йдеться в повідомленні.

Ідеться про сайт, YouTube-канал, Telegram-канал "Радіо Свобода" та його сторінку в соцмережах.

Раніше в Білорусі було визнано екстремістськими матеріали інтернет-каналів "Радіо Свобода".

Нагадаємо, в липні білоруські силовики виламали двері в офісі "Радіо Свобода" в Мінську і затримали журналістів. Після 10-денного арешту їх відпустили.

Раніше силовиви також провели масштабну облаву на незалежні видання "Наша ніва", "Брестська газета", Intex-press, Orsha.eu, "Медіа-Полісся". Також були проведені обшуки в численних правозахисних організаціях, у тому числі в правозахисному центрі "Весна", який веде реєстр політичних в'язнів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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