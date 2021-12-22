Лукашенко пригрозив заблокувати транзит товарів між Литвою і Україною

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь може заблокувати транзит товарів між Литвою та Україною.

Про це він сказав у середу, 22 грудня, коментуючи намір Литви заборонити транзит білоруського калію.

"Якщо тема транзиту з Євросоюзом вже всім набила оскомину, то якось зовсім не згадують, що взаємний товарообіг України, наприклад, лише з Литвою через нашу країну цього року становив близько 3 мільйонів тонн, зокрема через гомельську ділянку державного кордону Я не розумію, чим литовці думають, напираючи на нас. Ми закриєм цей транзит, нехай їздять через Німеччину чи спробують через Польщу – буде втричі дорожче", - цитує Лукашенка його пресслужба.

За його словами, це буде солідною відповіддю на "всю цю литовську чехарду Клайпедським портом".

Завод "Білоруськалій" знаходиться під американськими санкціями, у зв'язку з чим Литва припинити транзит білоруських добрив. Мінськ експортує їх до країн Азії та Південної Америки через литовський порт Клайпеда.

Нагадаємо, що в липні 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив упевненість, що ситуація в Білорусі не позначиться на відносинах між Україною та Литвою. За його словами, "завжди можна шукати альтернативні шляхи для транзиту", наприклад, через Польщу.

Обіг товарів і послуг між Україною та Литвою в 2020 році становив понад 1,3 млрд доларів.