Повʼязані з Порошенком компанії будуть оскаржувати рішення АМКУ про 283 млн штрафу

ТОВ "Інтерстарч Україна", ПрАТ "Дніпровський КПК" і ПрАТ "Інтеркорн" заявили, що будуть оскаржувати накладення Антимонопольним комітетом штрафу в 283 млн гривень за зловживання становищем на ринку первинної реалізації патоки крохмальної та сиропів протягом 2018-2020 років.

У заяві "Інтертсарч" на сайті компанії заявили, що рішення про штраф нібито було вжито із порушенням процедури розгляду справи.

"Товариства обурені абсолютно безпідставними та необґрунтованими висновками регулятора. Ми вважаємо, що дії АМКУ направлені виключно на політичне переслідування колишнього кінцевого бенефіціарного власника товариств, Порошенка Петра Олексійовича. Не випадково це рішення регулятора цілком співпадає у часі із новою політично мотивованою атакою правоохоронної системи на п’ятого Президента України", – йдеться в поширеній заяві.

Як аргументи товариства заявили, що АМКУ "неправильно визначив ринок без проведення економічних та технологічних експертиз", і "штучно звузив його межі та викривив положення товариств на ньому".

"Зокрема, АМКУ не дослідив взаємозамінність патоки крохмальної кукурудзяної із іншими видами патоки, виробленої з іншої сировини (наприклад, пшениці), та зосередив свою увагу лише на продукції товариств. За абсурдною логікою комітету, якщо компанія Apple виробляє телефон iPhone, то вона є монополістом на ринку телефонів iPhone та не потрібно здійснювати аналіз альтернатив", – вважають у компанії.

Крім того, як заявляється, АМКУ "безпідставно залучив ПрАТ «Дніпровський КПК» та ПрАТ «Інтеркорн» у якості відповідачів у справі, застосувавши до них абсолютно незаконний та абсурдно великий штраф".

Ці дві компанії є переробниками сировини, які не здійснюють реалізацію патоки і не впливають на ціноутворення.

Зазначається також, що АМКУ "зробив все для того, щоб позбавити товариства їхніх процесуальних прав, у тому числі можливості представити регулятору свою позицію у справі". Також регулятор нібито не повідомив товариства про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

"Товариства забезпечують робочими місцями 1 500 працівників, протягом 2018-2020 років сплатили до бюджетів різних рівнів податків на 640 мільйонів гривень та тільки за 5 останніх років інвестували в майбутнє переробної промисловості України понад 3,2 мільярди гривень. Крім того, що рішення АМКУ порушує права та порочить ділову репутацію товариств, воно також має вкрай негативні наслідки у довгостроковій перспективі як на національному, так і на міжнародному рівнях", – вважають у "Інтерстарч".

Компанії ТОВ "Інтерстарч Україна", ПрАТ "Дніпровський КПК" і ПрАТ "Інтеркорн" належать Олексієві Порошенку. У рішенні АМКУ йдеться, що порушення полягали в необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року та у жовтні 2020 року, а також у встановленні протягом 2018-2020 років різних умов до рівнозначних угод з покупцями цього товару без обґрунтованих причин.