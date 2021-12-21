Галущенко: віялових відключень не буде, запаси вугілля збільшуються

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі України є контрольованою і держава знає, як вирішуватиме проблеми у випадку їх виникнення.

На брифінгу в вівторок міністр повідомив, що українська енергосистема демонструє запас міцності навіть на фоні суттєвого похолодання.

"Сьогодні споживання у зв'язку з похолоданням збільшилось на 1 000 МВт, на 21 число споживання становить 22 500 МВт. Так ось, при такому споживанні на сьогодні ми маємо значний резерв потужності енергосистеми, щоб забезпечити відповідним обсягом електроенергії. При сьогоднішньому навантаженні на атомну генерацію, яка працює 14-ма енергоблоками, вона так само має резерв 600 МВт, щоб довантажитись додатково. Тому ми спокійно дивимось на проходження опалювального сезону", - заявив міністр.

Він запевнив, що проблему з вугіллям в Україні вдалося вирішити і його запаси уже збільшуються.

"Ситуація стабільна. Відбувається збільшення складу протягом грудня приблизно на 15%. Це відбувається перш за все завдяки тому системному імпорту вугілля морським шляхом. Через дії РФ був практично повністю зупинений транзит вугілля з Казахстану, і ми розуміємо, що іншим шляхів, ніж морський, фактично нема. Є невеликий імпорт з Польщі, але основні напрямки - постачання морським шляхом", - сказав міністр Галущенко.

За його словами, до України уже прибули шість суден з 400 тис. тонн вугілля, а до кінця року очікуються ще чотири з 300 тис. тонн.

"Споживання буде близько 1,8 млн тонн у грудні, а надходження - понад 2 млн тонн, з яких 1,55 млн - це власний видобуток. Відповідно, до кінця грудня ми ще збільшимо запаси вугілля на складах", - сказав Галущенко.

Він запевним, що жодних віялових відключень в Україні не відбувається і не планується. Міністр також заперечив, що вони маскуються під виглядом планових ремонтів мереж.

Нагадаємо, що запаси вугілля на ТЕС в Україні зараз нижчі від мінімально допустимого рівня.

Для економії вугілля держава збільшила виробництво електроенергії на атомних станціях. Зараз вони працюють 14-ма енергоблоками з 15-ти.