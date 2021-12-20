"Газпром" відмовився бронювати додатковий транзит через Україну на січень

Росія не буде збільшувати поставки, незважаючи на високі ціни в Європі.

Компанія "Газпром" відмовилася бронювати додаткову транзитну потужність через газотранспортну систему України на січень та викупив менше четверті від запропонованої транзитної потужності газопроводу "Ямал-Європа".

Про це свідчать підсумки аукціонів бронювання, передає "Інтерфакс".

Компанія "Оператор ГТС України" пропонувала на вибір два маршрути: 9,8 млн куб. м на добу через газовимірювальну станцію "Суджа" на кордоні між Сумською областю України та Курською областю РФ і ще 5,2 млн куб. м на добу - через ГВС "Сохранівка" на кордоні між Луганською та Ростовською областями. Всі вони залишилися незатребуваними, свідчать дані Regional Booking Platform.

Водночас "Газпром" має довгострокове бронювання української ГТС на 109 млн кубометрів на добу (40 млрд кубометрів на рік).

Нагадаємо, що такі дії "Газпрому" мають значний вплив на ціни на спотовому ринку Європи, який відчуває великий дефіцит газу.

Вартість газових ф'ючерсів у Європі почало стабільно рости з середини серпня, а в кінці вересня це збільшення стало лавиноподібним. Свого піку ціна на газ досягла 6 жовтня, коли вартість однієї тисячі кубометрів сягнула 2000 доларів.

Зараз ціни знову наблизились до цієї позначки.

У Євросоюзі припускають, що Росія намагається чинити тиск на Європу, щоб добитися сертифікації газопроводу "Північний потік 2".

Директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон не виключає, що Росія цієї зими може взагалі зупинити транзит газу через територію України, хоч і сподівається, що цього не станеться.