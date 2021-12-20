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​Податкова скасувала донарахування "Сінево" 1,1 млрд гривень

Служба визнала помилку і пояснила її "дискомунікацією на низовому рівні".

​Податкова скасувала донарахування "Сінево" 1,1 млрд гривень
Фото: synevo.ua

Державна податкова служба скасувала донарахування компанії "Сінево Україна" 1,1 млрд гривень податків.

Про це повідомила пресслужба "Сінево" за підсумком зустрічі з в.о. керівника ДПС Михайла Тітарчука та головою податкового комітету Верховної Ради Данилом Гетманцевим.

"Донарахування компанії «Сінево»... ймовірно, було викликано певною дискомунікацією з боку податкових органів на низовому рівні. За результатами зустрічі Податкова служба прийняла рішення скасувати донарахування податкових зобов’язань в розмірі 1,1 млрд грн, і буде проведена нова перевірка щодо податку на прибуток (саме ця частина перевірки раніше викликала сумніви у інспекторів податкових органів)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що про донарахування податків "Сінево" стало відомо минулого тижня. Компанія заявила, що розмір нарахованих податкових зобов’язань у 1,1 млрд грн. становить майже 50% річного обороту компанії і був абсолютно безпідставним.

Податкова служба вирішила переглянути своє рішення після розголосу.

"Сінево" - це найбільша в Україні мережа приватних лабораторій. За оцінками компанії, вона обслуговує більше 5 млн людей щорічно.

"Сінево Україна" є частиною шведської групи Medicover, яка займається охороною здоров'я і акції якої котуються на Стокгольмській біржі. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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